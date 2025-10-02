PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Im Zuge von anhaltenden Familienstreitigkeiten gerieten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zwei 64 und 68 Jahre alte Männer körperlich aneinander. Dabei setzten sie auch Schlagwerkzeuge ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge griff der 64-Jährige den 68-Jährigen im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße an, wobei dieser sich zur Wehr setzte. Der Angreifer wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da gegen den Angreifer, der zwar deutscher Staatsangehöriger ist, aber über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, der dringende Tatverdacht hinsichtlich einer versuchten gefährlichen Körperverletzung besteht, und bei ihm zudem Gegenstände aufgefunden wurden, welche dem Waffengesetz unterfallen, wurde er wegen Fluchtgefahr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 64-jährige Deutsche wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 0171-2266100
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

