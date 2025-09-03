HZA-SW: Zoll enttarnt aufwendiges Schmuggelversteck/ 15.000 Stück unversteuerte Zigaretten bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Hauptzollamt Schweinfurt

Zoll enttarnt aufwendiges Schmuggelversteck/ 15.000 Stück unversteuerte Zigaretten bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

75 Stangen unversteuerte Zigaretten entdeckte der Schweinfurter Zoll diese Woche bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 im Landkreis Kitzingen. Die Zollbeamten zogen dabei einen aus Osteuropa kommenden Transporter aus dem fließenden Verkehr.

Die zwei Fahrzeuginsassen machten zwar auf Nachfrage eine geringe Menge an Tabakwaren beim Zoll geltend, allerdings kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug umfassender. Neben den geladenen Möbeln und Gepäckstücken wurden die Zöllner auf eine in Plastikfolie gewickelte Tischplatte und Holzkonstruktion an der Bordwand aufmerksam. Daraufhin lösten die Kontrollbeamten beide Gegenstände und untersuchten diese unter Zuhilfenahme einer zolleigenen Röntgenanlage. Beim Röntgen stellte sich heraus, dass sowohl die Tischplatte als auch die Holzkonstruktion mit zahlreichen Zigarettenschachteln befüllt wurde. Insgesamt haben die Zollbeamten 15.000 Stück unversteuerte Zigaretten vorgefunden.

Die Zigaretten konnten schließlich dem Fahrer des Transporters zugeordnet werden und wurden von den Kontrollbeamten sichergestellt. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 2900 Euro. Außerdem wurde gegen den Osteuropäer ein Strafverfahren eingeleitet. Der 47-jährige Mann konnte seine Fahrt nach der Erhebung einer Sicherheitsleistung fortsetzen.

Hintergrundinfos:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Einheit des Zolls deckt dabei regelmäßig Verstöße bei Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln sowie von Tabakwaren und Spirituosen auf. Auch der Eintritt verbotener Waren wird durch die Zollbeamten verhindert. Dies reicht von Großlieferungen bis hin zu verbotenen Warenmengen im Kleinsendungsbereich. Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls sowie Angaben zu Reisefreimengen finden Sie auch auf www.zoll.de.

