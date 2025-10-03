PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 03.10.2025

Aalen (ots)

Burgstetten: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Donnerstagabend gegen 19:43 Uhr kam es in der Marbacher Straße zu einer Kollision zwischen einem Motorrad (Suzuki) und einem Pkw (Peugeot). Die 22-jährige Motorradfahrerin wollte den Pkw einer 63-jährigen Frau überholen und übersah dabei, dass der Pkw nach links abbog. Durch die Kollision wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Am Pkw von ca. 6.000 Euro.

Remshalden: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr kam auf der B29 eine 25-jährige Dame mit ihrem Mercedes Viano nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Die Dame wurde nicht verletzt. Die Ursache ist noch unklar. An der Leitplanke entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro, an dem Mercedes von ca. 7.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag zwischen 11:00 - 15:00 Uhr kam es im Mühlgrund zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Haus über die Terrassentür. Im Haus wurden mehrere Zimmer im EG und im OG durchsucht. Der genaue Schaden kann aktuell noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen können sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

