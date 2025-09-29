PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (IW) - Die seit vergangener Woche (24.09.) vermisste 14-Jährige aus Gütersloh hat sich bei der Polizei gemeldet und ist wieder zurück in der Jugendeinrichtung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

