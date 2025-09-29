POL-GT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Gütersloh

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Samstagnachmittag (27.09., 16.35 Uhr) verunfallte ein 42-jähriger Mann aus Hövelhof auf der Römerstraße. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Neben dem 42-Jährigen lag sein Pedelec. Es ist derzeit unklar, ob er zum Unfallzeitpunkt mit dem Rad gefahren ist. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem genauen ...

