Polizei Gütersloh

POL-GT: 42-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Samstagnachmittag (27.09., 16.35 Uhr) verunfallte ein 42-jähriger Mann aus Hövelhof auf der Römerstraße. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Neben dem 42-Jährigen lag sein Pedelec. Es ist derzeit unklar, ob er zum Unfallzeitpunkt mit dem Rad gefahren ist.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem genauen Unfallgeschehen machen? Wer hat den Hövelhofer kurz vor dem Unfall gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

