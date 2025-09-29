POL-GT: Einbruch an der Hegelstraße
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (FK) - Zwischen Samstagmittag (27.09., 12.00 Uhr) und Montagmorgen (29.09., 05.10 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Hegelstraße ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einer Produktionshalle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden horchwertige Werkzeuge.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
