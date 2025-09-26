PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 57-jährigen Mann

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (IW) - Der vermisste Mann aus Rheda-Wiedenbrück wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:45

    POL-GT: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines Aufzugs in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Montag (29.09.) findet zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr eine bei der Versammlungsbehörde angezeigte Versammlung in Form eines Aufzugs in Steinhagen statt. Während dieser Zeit wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei begleitet den Aufzug. Bitte planen Sie ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:03

    POL-GT: Radfahrprüfung an der Pollhansschule

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montag (29.09.) findet für die Schülerinnen und Schüler der Pollhansschule in Schloß Holte-Stukenbrock die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Kinder radeln von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr selbstständig im Umfeld der Grundschule im öffentlichen Verkehrsraum. Die Schülerinnen und Schüler haben sich intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren