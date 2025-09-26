PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Erster Polizeihauptkommissar Uwe Ahlemeyer in den Ruhestand verabschiedet

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Über 32 Jahre war er Teil der Polizei Gütersloh. Auf den Tag genau 45 Jahre Polizist. Jetzt ist es offiziell. Erster Polizeihauptkommissar Uwe Ahlemeyer geht in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 2019 war er als Wachleitung in Halle (Westf.) tätig, nachdem er zuvor in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich des Wachdienstes in Versmold und Gütersloh eingesetzt war.

Am 01. Oktober 1980 begann EPHK Ahlemeyer seine Grundausbildung in der damaligen Landespolizeischule in Stukenbrock. Zwischen 1983 und 1988 hat es ihn dienstlich nach Düsseldorf verschlagen, bevor er 1988 zurück in die Heimat kam.

Am prägendsten waren davon sicher die knapp 19 Jahre als Dienstgruppenleiter. Eine Zeit von der er selber sagt: "Das waren die schönsten Jahre.". Aber keine Sorge. Auch die Erzählungen über die Zeit als Wachleiter in Halle (Westf.) lassen ihn ins Schwärmen geraten und es wird einmal mehr klar, wie Vielfältig der Beruf ist.

Auch Landrat Sven-Georg Adenauer fand neben LPD Holger Meier, POR Benedikt Schlüchtermann und PHK Bernd Schröder als Vertreter des Personalrats nur wertschätzende Worte.

Bild (v.l.n.r.): PHK Bern Schröder, Landrat Sven-Georg Adenauer, EPHK Uwe Ahlemeyer, POR Benedikt Schlüchtermann und LPD Holger Meier

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

