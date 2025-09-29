Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Frauen betreten Seniorenheim - Raub

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Samstagnachmittag (27.09., 14.30 Uhr) wurde die Polizei über ein Raubdelikt innerhalb eines Seniorenheims an der Apfelstraße informiert. Es stellte sich heraus, dass kurz zuvor zwei bislang unbekannte Frauen die Räumlichkeiten aufgesucht und ein Bewohnerinnenzimmer betreten haben. Beide gingen den Angaben nach auf eine Dame zu und rissen ihr eine Halskette vom Hals.

Im Zuge erster Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass beide Damen kurz zuvor in weitere Zimmer geschaut hatten. Die beiden Frauen sollen eher kleiner gewesen sein. Eine soll dunkle Haare haben sowie ein rotes Kopftuch und einen dunklen Anorak getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeit am Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen rund um die Apfelstraße gemacht? Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

