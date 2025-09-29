Polizei Gütersloh

POL-GT: Schloß Holte-Stukenbrock - Firmeneinbruch

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bislang unbekannte Täter hebelten am vergangenen Wochenende (26.09., 14.30 Uhr - 29.09., 07.00 Uhr) ein Fenster einer Firma an der Straße An der Helle auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell