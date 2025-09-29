PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schloß Holte-Stukenbrock - Firmeneinbruch

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bislang unbekannte Täter hebelten am vergangenen Wochenende (26.09., 14.30 Uhr - 29.09., 07.00 Uhr) ein Fenster einer Firma an der Straße An der Helle auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:59

    POL-GT: Einbruch an der Hegelstraße

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Zwischen Samstagmittag (27.09., 12.00 Uhr) und Montagmorgen (29.09., 05.10 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Hegelstraße ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einer Produktionshalle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden horchwertige Werkzeuge. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:44

    POL-GT: Vermisstenfahndung - 14-Jährige aus Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit vergangener Woche (24.09.) wird eine 14-Jährige aus Gütersloh vermisst. Die Jugendliche ist ca. 155 cm groß, schlank und trug zuletzt eine graue Sweatjacke und eine Jogginghose. Sie hat lange, goldblond gefärbte Haare. Es gibt Hinweise, dass sich das Mädchen Melle/ Osnabrück aufhält. Ein Foto der 14-Jährigen ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:33

    POL-GT: Unbekannte Frauen betreten Seniorenheim - Raub

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Samstagnachmittag (27.09., 14.30 Uhr) wurde die Polizei über ein Raubdelikt innerhalb eines Seniorenheims an der Apfelstraße informiert. Es stellte sich heraus, dass kurz zuvor zwei bislang unbekannte Frauen die Räumlichkeiten aufgesucht und ein Bewohnerinnenzimmer betreten haben. Beide gingen den Angaben nach auf eine Dame zu und rissen ihr eine Halskette vom Hals. Im Zuge erster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren