Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einsatz Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Winnenden: Polizeihubschrauber auf Tätersuche

Am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, wurde dem Polizeirevier Winnenden ein Einbruch gemeldet. Da davon ausgegangen wurde, dass sich mehrere Täter noch auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße, beziehungsweise in Tatortnähe befanden, wurde neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Während der Einsatzmaßnahmen war der Zugverkehr zeitweise eingestellt. Die Suche nach den Tätern verlief bislang negativ. Die Fahndungsmaßnahmen durch die Streifen dauern noch an. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell