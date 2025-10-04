PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Jagstzell/BAB 7: PKW alleinbeteiligt auf der Autobahn verunfallt

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Fichtenau-Dinkelsbühl und Ellwangen in Richtung Ulm. Auf Höhe des Autobahnkilometer 762 kam er infolge Ablenkung nach links und stieß gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen und geriet in den Grünstreifen, von wo er in die Böschung fuhr und in drei Metern Höhe in den Büschen und Bäumen unverletzt zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 26.500 Euro. Die BAB 7 war zur Bergung des Fahrzeuges für ca. 15 Minuten voll gesperrt.

Mögglingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 20:45 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in Mögglingen in der Salzstraße ein Fenster an einem Wohnhaus auf und entwendete Schmuck. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer: 07171 358-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

