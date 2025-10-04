PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Sulzbach Laufen: Kind von PKW erfasst

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 18 -jährige Fahrerin mit ihrem PKW KIA die Eisenbachstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Rathauses wollte ein fünfjähriges Mädchen von rechts nach links die Straße überqueren und achtete hierbei nicht auf den fließenden Verkehr. Die Fahrerin des KIA leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

