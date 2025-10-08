Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kita

Lengefeld (ots)

Im Luhner Weg drangen derzeit Unbekannte in eine Kindertagesstätte ein und begaben sich auf Beutezug. Durch eingesetzte Beamte konnten Hebelspuren an zwei Zugangstüren festgestellt werden. Bei der Tat, die sich in der Zeit von Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 11.30 Uhr ereignete, erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und sicherten Spuren.

Nun werden Hinweise von Zeugen gesucht, die die Tat oder deren Umstände beobachtete haben. sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0262121

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell