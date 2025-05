Polizei Hamburg

POL-HH: 250528-5. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.05.2025, 02:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Kleingartenkolonie 329 Wasserturm, dortiger Veilchenstieg

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag durch einen noch Unbekannten im Stadtteil Stellingen zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich die 38-Jährige auf ihrem Heimweg, als sie im Veilchenweg in der Kleingartenkolonie von einem Mann unvermittelt angegriffen und in sexueller Absicht körperlich angegangen wurde. Der Täter ließ im weiteren Verlauf von ihr ab und flüchtete in Richtung der Straße Privatweg.

Die Geschädigte erstattete später eine Anzeige bei der Polizei.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- geschätzt 20 bis 30 Jahre alt - "nordafrikanisches" Erscheinungsbild - kurze, lockige, braune Haare - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen Hoodie und schwarzen Sneakern - trug während der Tat einen dunklen Einweg-Mund-Nasen-Schutz

Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

