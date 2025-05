Polizei Hamburg

POL-HH: 250528-2. Zeugenaufruf nach versuchtem "Schockanruf" mit einer Zuführung in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Zeit: 27.05.2025, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf, Am Baum

Zivilfahnderinnen und -fahnder der Polizeikommissariate 42 und 43 (PK 42, PK 43) haben am Dienstag einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Hamburg-Bergedorf vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Geschädigte.

Gestern meldete sich ein Mann telefonisch bei einer 89-jährigen Hamburgerin und gab sich in betrügerischer Absicht als deren Sohn aus. Er teilte der Seniorin mit, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution (sechsstelliger Betrag) bezahlen müsse, um nicht in Untersuchungshaft zu kommen. Die Seniorin wurde angewiesen Bargeld und andere Wertgegenstände an einen angeblichen Polizisten zu übergeben, der sie abholen werde.

Zufällig besuchte der zweite Sohn der 89-Jährigen seine Mutter am gestrigen Abend und durchschaute die Situation sofort. Er verständigte die Polizei, die einen Mann während der scheinbaren Übergabe vor der Wohnanschrift der Seniorin vorläufig festnehmen konnte.

In unmittelbarer Nähe wurde ein Pkw des Tatverdächtigen aufgefunden und durchsucht. Dabei wurde weitere, mutmaßlich aus anderen Taten stammende, Beute aufgefunden.

Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Tscheche, wurde erkennungsdienstlich behandelt und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Er muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Die ersten Ermittlungen führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26), welche nun von der Fachdienststelle für Trickbetrug (LKA 43) übernommen werden.

Insbesondere, weil bei dem Tatverdächtigen Wertgegenstände aufgefunden wurden, die noch keiner Straftat zugeordnet werden konnten, werden Bürgerinnen und Bürger, die selbst Wertgegenstände nach einem Schockanruf übergeben und bislang keine Anzeige erstattet haben, gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden und Anzeige zu erstatten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Handelt es sich bei einem Telefonanruf

1. um einen Notfall oder Polizeieinsatz jedweder Art, der 2. nur durch Übergabe von Bargeld und/oder Wertgegenständen, 3. an eine für Sie fremde Person, 4. unter Geheimhaltung zu lösen sei,

sind Betrüger am Werk!

Sollten Sie sich unsicher sein, verifizieren Sie die Echtheit dieser Anrufe ausschließlich über die altbekannte oder selbst rausgesuchte Telefonnummer der angeblich anrufenden Person. Legen Sie auf und wählen Sie dann erst eine dieser Nummern und/oder die 110!

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell