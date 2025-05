Polizei Hamburg

POL-HH: 250528-3. Zeugenaufruf nach Einbruchs- und Raubdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.05.2025, 06:40 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Danziger Straße

Gestern Morgen hat eine Frau in St. Georg bei der Ankunft an ihrem Arbeitsplatz einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht. Der Mann überfiel sie daraufhin und flüchtete mit Stehl- und Raubgut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Täter auf noch zu ermittelnde Art und Weise unbefugt in Büroräume einer kirchlichen Einrichtung eingedrungen und hatte dort augenscheinlich diverse Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht.

Als die 56-jährige Mitarbeiterin am Tatort erschien und die Tat bemerkte, zog der mutmaßliche Einbrecher sie in die Toilettenräume und forderte sie zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. Anschließend flüchtete der Täter unter Mitnahme des hierbei von der Geschädigten erbeuteten Portemonnaies sowie zweier Laptops in unbekannte Richtung.

Die Überfallene wurde bei der Tat nicht verletzt.

Durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - circa 170 cm groß - schlanke Statur - kurzer, gepflegter Vollbart - dunkel gekleidet

Das örtlich zuständige Einbruchsdezernat (LKA 112) übernahm die Tatortarbeit sowie die weiteren Ermittlungen. Diese dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell