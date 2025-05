Polizei Hamburg

POL-HH: 250528-6. Öffentlichkeitsfahndung nach 71-Jährigem aus Hamburg-Othmarschen



Zeit: seit 28.05.2025, 06:45 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen, Paul-Ehrlich-Straße

Seit Mittwochmorgen wird der 71-jährige Eckhard Jan Rolf Gloe vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Mann.

Der Vermisste ist derzeit in einer Hamburger Klinik untergebracht und hat diese heute Morgen selbstständig verlassen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Suchmaßnahmen des Landeskriminalamtes der Region Altona (LKA 124) führten bislang nicht zum Auffinden des 71-Jährigen, welcher erkrankt und dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist.

Eine Richterin erließ daraufhin heute den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 170 bis 175 cm groß - hagere Statur - kurze graue Haare - hat eine verwaschene Aussprache - zuletzt bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer grauen Jogginghose - trägt möglicherweise eine Sonnenbrille sowie eine Tüte bei sich

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können oder sonstige Informationen in diesem Zusammenhang haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Gesuchten in der Öffentlichkeit sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

