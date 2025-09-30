LPI-J: Lagerhalle aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Neuengönna: Wie ein Anwohner aus dem Ortsteil Porstendorf am Montagmorgen feststellen musste, war sein Motorrad BMW nicht mehr vor Ort. Der Mann wollte eigentlich losfahren, fand jedoch sein Zweirad nicht vor. Letztmalig abgestellt gesehen hatte er es am Sonntag, gegen 17 Uhr. Augenscheinlich zur Nachtzeit hatten sich Unbekannte zu dem Motorrad begeben, welches unter einem frei zugänglichen ...

mehr