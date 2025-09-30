LPI-J: Lagerhalle aufgebrochen
Weimar (ots)
Im Zeitraum Sonntag zu Montag verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Lagerhalle in Ottstedt am Berge. Sie hebelten mittels unbekannten Werkzeuges das Rolltor auf und entwendeten aus dem Inneren vier Aluminiumfelgen im Wert von über 1000 Euro. Die Beschädigungen am Tor waren indes erheblich höher. Hier wurde der entstandene Sachschaden auf 5000 Euro geschätzt.
