PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorraddiebe lassen Fahrzeug auf Straße zurück

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Wie ein Anwohner aus dem Ortsteil Porstendorf am Montagmorgen feststellen musste, war sein Motorrad BMW nicht mehr vor Ort. Der Mann wollte eigentlich losfahren, fand jedoch sein Zweirad nicht vor. Letztmalig abgestellt gesehen hatte er es am Sonntag, gegen 17 Uhr. Augenscheinlich zur Nachtzeit hatten sich Unbekannte zu dem Motorrad begeben, welches unter einem frei zugänglichen Carport stand, und dieses im Anschluss entwendet. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass das Krad in der Straße Am Kirschberg festgestellt wurde. Der oder die Täter hatten am Schloss manipuliert, das Zweirad aber augenscheinlich nicht gestartet bekommen. So schoben sie es bis zum Auffindeort. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche in der Nacht vom Sonntag auf Montag in der Ortslage Porstendorf bzw. in der Straße Am Kirschberg Feststellungen zu Personen oder auch Fahrzeugen gemacht haben, welche auffällig waren werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 254078/2025 ist dabei bitte mit anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Über 1200 Liter Kraftstoff entwendet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bobeck/Pechofen: Derzeit befindet sich auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eine Baustelle, auf welcher mehrere Straßenbaufahrzeuge zum Einsatz kommen. augenscheinlich am vergangenen Wochenende treiben hier Kraftstoffdiebe ihr Unwesen. Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, war der Tank eines Lkw aufgebrochen und der gesamte Inhalt entleert worden. Die ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Beschädigungen im Garten festgestellt

    Jena (ots) - Am Montagmorgen stellte eine Zeugin fest, dass Unbekannte ihren Garten beschädigt haben. Der oder die Täter überstiegen augenscheinlich den Zaun des Gartens im Forstweg und beschädigten diesen dabei. Auch wurde auf dem Grundstück weiterer Vandalismus betreiben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Motorraddiebstahl in Nord

    Jena (ots) - Den Diebstahl seines Motorrades Triumph meldete am Montagabend ein Anwohner der Closewitzer Straße. Das Zweirad wurde am 26. September gegen 15 Uhr letztmalig abgestellt gesehen. Der oder die Täter begaben sich zu dem frei zugänglichen Parkplatz und eigneten sich das Krad, welches einen Restzeitwert von ca. 4.500,- Euro hat, widerrechtlich an. Wie das Motorrad abtransportiert wurde sowie der genaue Tathergang, sind nunmehr Gegenstand der eingeleiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren