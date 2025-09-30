Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorraddiebe lassen Fahrzeug auf Straße zurück

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Wie ein Anwohner aus dem Ortsteil Porstendorf am Montagmorgen feststellen musste, war sein Motorrad BMW nicht mehr vor Ort. Der Mann wollte eigentlich losfahren, fand jedoch sein Zweirad nicht vor. Letztmalig abgestellt gesehen hatte er es am Sonntag, gegen 17 Uhr. Augenscheinlich zur Nachtzeit hatten sich Unbekannte zu dem Motorrad begeben, welches unter einem frei zugänglichen Carport stand, und dieses im Anschluss entwendet. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass das Krad in der Straße Am Kirschberg festgestellt wurde. Der oder die Täter hatten am Schloss manipuliert, das Zweirad aber augenscheinlich nicht gestartet bekommen. So schoben sie es bis zum Auffindeort. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche in der Nacht vom Sonntag auf Montag in der Ortslage Porstendorf bzw. in der Straße Am Kirschberg Feststellungen zu Personen oder auch Fahrzeugen gemacht haben, welche auffällig waren werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 254078/2025 ist dabei bitte mit anzugeben.

