Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über 1200 Liter Kraftstoff entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bobeck/Pechofen: Derzeit befindet sich auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eine Baustelle, auf welcher mehrere Straßenbaufahrzeuge zum Einsatz kommen. augenscheinlich am vergangenen Wochenende treiben hier Kraftstoffdiebe ihr Unwesen. Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, war der Tank eines Lkw aufgebrochen und der gesamte Inhalt entleert worden. Die eingesetzten Beamten nahmen den Diebstahl auf, mussten aber noch weitere angegriffene Baufahrzeuge und -maschinen konstatieren. Insgesamt waren vier Kraftstofftanks angegriffen. Hierbei erbeuteten die Unbekannte mindestens 1.200 Liter Diesel. Auch eine aufgestellte Wildkamera wurde widerrechtlich angeeignet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

