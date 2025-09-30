LPI-J: Motorraddiebstahl in Nord
Jena (ots)
Den Diebstahl seines Motorrades Triumph meldete am Montagabend ein Anwohner der Closewitzer Straße. Das Zweirad wurde am 26. September gegen 15 Uhr letztmalig abgestellt gesehen. Der oder die Täter begaben sich zu dem frei zugänglichen Parkplatz und eigneten sich das Krad, welches einen Restzeitwert von ca. 4.500,- Euro hat, widerrechtlich an. Wie das Motorrad abtransportiert wurde sowie der genaue Tathergang, sind nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.
