LPI-J: Motorraddiebstahl in Nord

Weimar (ots) - Sonntagnachmittag befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer den Wirtschaftsweg zwischen der Kreisstraße 512 und der Ortslage Hopfgarten. Aufgrund eines tieferliegenden Absatzes zwischen den Betonplatten verkanteten sich die Räder des Motorrades. Der Neumarker konnte nicht mehr gegenlenken und kam in der Folge zu Fall. Er schlitterte einige Meter über die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde zur ...

