Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher entfernt sich unerkannt vom Unfallort

Weimar (ots)

Im Verlaufe des Samstagnachmittags bis Sonntagvormittag parkte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug vermutlich rückwärts in eine Parkbucht in der Marcel-Paul-Straße ein. Dabei übersah der Fahrer ein bereits dort abgestelltes Moped. Er stieß dagegen, in dessen Folge das Moped umkippte und gegen einen VW fiel, der sich in der Parkbucht daneben befand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Zur Klärung der genauen Umstände des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

