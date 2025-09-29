PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag beobachteten Anwohner der Röhrstraße, wie zwei Personen Schriftzüge an eine Hausfassade anbrachten. Die informierte Polizei konnte kurze Zeit später die Sprayer noch am Tatort feststellen. Es handelte sich um eine 39-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann. Die beiden hatten mittels roter Farbe bereits bestehende Schriftzüge übersprüht, aber auch neue angebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Die beiden müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

