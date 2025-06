Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tote Person bei Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

10.06.2025 | Kreis Stormarn | 09.06.2025 - Großhansdorf

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Montagmorgen (09.06.2025) gegen 01.50 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße Barkholt in Großhansdorf.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr konnte in den Räumlichkeiten des Hauses eine Person nur noch tot aufgefunden werden. Deren Identität steht noch nicht zweifelsfrei fest.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Todes- sowie zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Wer relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht habe, wir gebeten, sich mit der ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

