LPI-J: Unfall bei Nacheile
Jena (ots)
Gegen 17:30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Radfahrer auf der Knebelstraße kontrollieren, da dieser widerrechtlich den Gehweg befuhr. Auf verbale Anhaltesignale reagierte der Radfahrer nicht, woraufhin sich der Streifenwagen ebenso auf den Gehweg begab, um den Radfahrer eine optische und physikalische Sperre darzubieten. Hierbei stieß der Streifenwagen gegen eine Hauswand und wurde dadurch an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Radfahrer indes entzog sich der Kontrolle.
