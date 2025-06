Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jade: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 31.05.2025, um 15:35 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Fahrer aus dem LK Osterholz mit seinem Pkw Mercedes in der Gemeinde Jade die Molkereistraße in Richtung B 437. An der Kreuzung zur B 437 wollte er nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er einen 68-jährigen, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer aus dem LK Leer, der die B 437 in Richtung Schweiburg befuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad, woraufhin der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es wurde ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro verursacht.

