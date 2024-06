Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am 03.06.2024 befuhr ein 38-jähriger Mann aus Sendenhorst gegen 17.50 Uhr die L 811 von Alverskirchen kommend in Richtung Sendenhorst. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann ausgangs einer Kurve mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Der PKW durchfuhr einen Straßengraben und kam dort zum Stehen. Der Sendenhorster war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr aber befreit werden. Aufgrund der Verletzungen flog ein angeforderter Rettungshubschrauber den Mann zur weiteren Versorgung in ein Klinikum. Die L 811 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 19 Uhr gesperrt.

