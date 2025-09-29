PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mögliche Geschädigte vom Zwiebelmarkt gesucht

Apolda (ots)

Der Polizei wurden am Freitag, den 26.09.2025 gegen 23:50 Uhr bekannt, dass sich im Rahmen des Zwiebelmarktes am Schulplatz in Apolda mehrere Personen beim Sicherheitsdienst über plötzlich auftretende und unerklärliche körperliche und geistige Einschränkungen (u.a. Übelkeit, Schwindel, ..) beklagt haben. Im Zuge dessen konnte bislang eine Person bekannt gemacht werden, welche derartige Symptome aufwies, welche nicht auf den übermäßigen Konsum von Alkohol oder Drogen zurückgeführt werden konnten. Personen, die einen ähnlichen Sachverhalt erlebt haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Apolda zu melden - Tel.: 03644/541-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

