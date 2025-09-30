Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe beschädigt

Jena (ots)

Montagfrüh stellte ein 51-Jähriger seinen Pkw Renault ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße ab. als er in den Abendstunden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine komplett beschädigte Frontscheibe feststellen. Auch waren Spuren auf der Motorhaube ersichtlich, sodass augenscheinliche in Unbekannter auf das Fahrzeug stieg und mutwillige die Scheibe zerstörte. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen 06:30 und 21 Uhr. Hinweise zur Tat oder gar dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 254672/2025, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell