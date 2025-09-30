PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe beschädigt

Jena (ots)

Montagfrüh stellte ein 51-Jähriger seinen Pkw Renault ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße ab. als er in den Abendstunden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine komplett beschädigte Frontscheibe feststellen. Auch waren Spuren auf der Motorhaube ersichtlich, sodass augenscheinliche in Unbekannter auf das Fahrzeug stieg und mutwillige die Scheibe zerstörte. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen 06:30 und 21 Uhr. Hinweise zur Tat oder gar dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 254672/2025, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:28

    LPI-J: Mögliche Geschädigte vom Zwiebelmarkt gesucht

    Apolda (ots) - Der Polizei wurden am Freitag, den 26.09.2025 gegen 23:50 Uhr bekannt, dass sich im Rahmen des Zwiebelmarktes am Schulplatz in Apolda mehrere Personen beim Sicherheitsdienst über plötzlich auftretende und unerklärliche körperliche und geistige Einschränkungen (u.a. Übelkeit, Schwindel, ..) beklagt haben. Im Zuge dessen konnte bislang eine Person bekannt gemacht werden, welche derartige Symptome ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:50

    LPI-J: Unfallverursacher entfernt sich unerkannt vom Unfallort

    Weimar (ots) - Im Verlaufe des Samstagnachmittags bis Sonntagvormittag parkte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug vermutlich rückwärts in eine Parkbucht in der Marcel-Paul-Straße ein. Dabei übersah der Fahrer ein bereits dort abgestelltes Moped. Er stieß dagegen, in dessen Folge das Moped umkippte und gegen einen VW fiel, der sich in der Parkbucht daneben befand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:50

    LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Weimar (ots) - Sonntagnachmittag befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer den Wirtschaftsweg zwischen der Kreisstraße 512 und der Ortslage Hopfgarten. Aufgrund eines tieferliegenden Absatzes zwischen den Betonplatten verkanteten sich die Räder des Motorrades. Der Neumarker konnte nicht mehr gegenlenken und kam in der Folge zu Fall. Er schlitterte einige Meter über die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren