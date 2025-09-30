LPI-J: Beschädigungen im Garten festgestellt
Jena (ots)
Am Montagmorgen stellte eine Zeugin fest, dass Unbekannte ihren Garten beschädigt haben. Der oder die Täter überstiegen augenscheinlich den Zaun des Gartens im Forstweg und beschädigten diesen dabei. Auch wurde auf dem Grundstück weiterer Vandalismus betreiben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
