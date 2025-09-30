PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsam am Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Leichte Verletzungen sowie zwei beschädigte Fahrzeuge. Das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmorgen auf der Kraftsdorfer Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes und ein 22-Jähriger mit einem VW Transporter fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Geraer Straße. An einer Kreuzung hielt der Mercedes an einer rot zeigenden Ampel ordnungsgemäß an. Dies übersah der 22-Jährige und fuhr mit seinem Transporter auf seinen Vordermann auf. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden und der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Motorraddiebe lassen Fahrzeug auf Straße zurück

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Neuengönna: Wie ein Anwohner aus dem Ortsteil Porstendorf am Montagmorgen feststellen musste, war sein Motorrad BMW nicht mehr vor Ort. Der Mann wollte eigentlich losfahren, fand jedoch sein Zweirad nicht vor. Letztmalig abgestellt gesehen hatte er es am Sonntag, gegen 17 Uhr. Augenscheinlich zur Nachtzeit hatten sich Unbekannte zu dem Motorrad begeben, welches unter einem frei zugänglichen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Über 1200 Liter Kraftstoff entwendet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bobeck/Pechofen: Derzeit befindet sich auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz eine Baustelle, auf welcher mehrere Straßenbaufahrzeuge zum Einsatz kommen. augenscheinlich am vergangenen Wochenende treiben hier Kraftstoffdiebe ihr Unwesen. Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, war der Tank eines Lkw aufgebrochen und der gesamte Inhalt entleert worden. Die ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Beschädigungen im Garten festgestellt

    Jena (ots) - Am Montagmorgen stellte eine Zeugin fest, dass Unbekannte ihren Garten beschädigt haben. Der oder die Täter überstiegen augenscheinlich den Zaun des Gartens im Forstweg und beschädigten diesen dabei. Auch wurde auf dem Grundstück weiterer Vandalismus betreiben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren