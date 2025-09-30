LPI-J: Unachtsam am Morgen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Leichte Verletzungen sowie zwei beschädigte Fahrzeuge. Das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmorgen auf der Kraftsdorfer Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes und ein 22-Jähriger mit einem VW Transporter fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Geraer Straße. An einer Kreuzung hielt der Mercedes an einer rot zeigenden Ampel ordnungsgemäß an. Dies übersah der 22-Jährige und fuhr mit seinem Transporter auf seinen Vordermann auf. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden und der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell