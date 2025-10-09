PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl

Nordhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei in Nordhausen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Neustadtstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Mann steckte sich in dem Discounter Waren ein und beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten wurde, riss sich der Unbekannte los und flüchtete zu Fuß mitsamt seiner Beute. Der Unbekannte kann wir folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 1,60 m bis 1,70 m groß Bekleidung: schwarzes Basecap, schwarze Jacke, schwarze Hose der Marke Adidas, rote Schuhe mit heller Sohle führte einen Rucksack mit sich.

Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0262461

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

