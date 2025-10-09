Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt (ots)

Im Eichsfeldkreis sind am Mittwoch zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 73-jähriger Autofahrer befuhr in der Ortslage Neustadt die Hauptstraße, als er im Bereich einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Pkw touchierte ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der Autofahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin kamen schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ortsdurchfahrt Neustadt musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Ab ca. 15.45 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden.

