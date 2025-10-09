Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei Aufkleber an der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße aufgebracht. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9.10 Uhr und 23.45 Uhr. Die Polizei leitete in Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Tel. 0361/574367100 mögliche Zeugen um Hinweise.
Aktenzeichen: 0262609
