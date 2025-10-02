PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege einer 30-Jährigen Eschwegerin die Geldbörse entwendet. Diese bemerkte gegen 13:35 Uhr den Diebstahl; das Portmonee hatte sie in der rechten Jackentasche aufbewahrt.

Zwei weitere Diebstähle wurden aus Aldi-Märkten in Eschwege und in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. In Bad Sooden-Allendorf wurde einer 90-Jährigen aus der Kurstadt heute Vormittag das Portmonee ebenfalls aus der Jackentasche gestohlen.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

