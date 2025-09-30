POL-ESW: Pressebericht 30.09.2025 -3

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Geldbörse beim Einkaufen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Einer 62-jährigen Frau aus Eschwege ist am Dienstag gegen 12.00 Uhr beim Einkaufen im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege die Geldbörse geklaut worden. Die Frau schob einen Einkaufswagen, führte aber am Arm auch noch einen Rucksack mit. Den Dieben gelang es dann offenbar unbemerkt, den Rucksack zu öffnen und eine Geldbörse mit einem 3-stelligen Bargeldbetrag, diversen Ausweisdokumenten und EC-Karte an sich zu bringen. Hinweise zu dem Diebstahl unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Verkehrsunfall mit 23.000 Euro Schaden; 3 Personen leicht verletzt

Am Dienstagmittag kam es zu einem Unfall mit Personenschaden auf der B 249 zwischen Eschwege und Weidenhausen in Höhe "Weidenhäuser Kreuz". Gegen 13.21 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Eschwege mit einem Kleinbus die B 249 aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Meißner. In Höhe der Abfahrt zur B 27 in Richtung BSA fuhr der 28-Jährige dann aus noch ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Wagen (45 km/h Kleinfahrzeug) einer 17-Jährigen aus Weißenborn auf. In der Folge schleuderte der Kleinwagen der 17-Jährigen gegen die Leitplanke und kippte letztlich um. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dabei nicht unerheblicher Sachschaden der sich auf insgesamt 23.000 Euro beläuft. Beide Fahrzeuge mussten außerdem abgeschleppt werden. Sowohl der 28-Jährige, als auch die 17-Jährigen und ein weiterer Fahrzeuginsasse in dem Kleinfahrzeug erlitten leichte Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Unfallstelle wurde zeitweilig voll gesperrt.

Polizei Sontra

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nordstraße in Herleshausen aus einem dort abgestellten blauen Opel Vivaro eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten geklaut. Der Stehlschaden beläuft sich auf 150 Euro. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr. Die auf diesem Weg erlangte EC-Karte ist von den Dieben dann zudem noch mehrfach missbräuchlich an einem Zigarettenautomaten benutzt worden. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ist zwischen Montag 23.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr ein schwarzer 3-er-BMW beschädigt worden, der in einer Parkbucht abgestellt war. Das Auto hat frische Beschädigungen in Form von Kratzern und Dellen auf der Fahrerseite an Tür und Kotflügel. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise zum flüchtigen Verursacher unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Weiteres Hakenkreuz auf Stromkasten entdeckt; Polizei nimmt erneut Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen auf und sucht Zeugen

Am Dienstagvormittag ist in der Straße "Am Markt" in Witzenhausen jetzt ein weiteres "Hakenkreuz" in schwarzer Sprühfarbe entdeckt worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird wie in dem Fall mit der beschmierten Hauswand in der Marktgasse mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/93040.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

