Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Laterne touchiert

Um 13:00 Uhr befuhr heute Mittag ein 73-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Goldbachstraße in Eschwege. Beim Einparken in eine Parklücke kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge eine Laterne auf einer dortigen Grünfläche. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege. Aufgrund von Gegenverkehr hielt er an und setzte sein Auto zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterstehenden Pkw, der von 73-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Wildunfall

Um 06:24 Uhr befuhr heute Morgen eine 24-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 10:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 29.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebstahl aus Praxis Am 26.09.25, um 17:13 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in eine Praxis in der Boyneburger Straße in Eschwege. In einem unbemerkten Augenblick begab er sich in den Tresenbereich und entwendete dort eine Geldkassette. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250. Polizei Sontra Reifen geplatzt Am 26.09.25, um 19:04 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Nentershausen mit ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:16

    POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle Um 05:25 befuhr heute Morgen ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die L 3334 zwischen Rodebach und Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:30 Uhr, ein 19-Jähriger aus Leipzig, der mit einem Pkw auf der B 249 ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 15:03

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Markise beschädigt Um 11:59 Uhr befuhr heute Vormittag ein 33-Jähriger aus Volkmarsen mit einem Lkw die Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung des Marktplatzes. Beim Vorbeifahren an einem Geschäft streifte der Lkw mit dem Kastenaufbau eine Korbmarkise, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. 17.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Morgen in Velmeden ereignete. Gegen 09:45 Uhr befuhr ein 42-Jähriger ...

    mehr
