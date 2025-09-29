Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Laterne touchiert

Um 13:00 Uhr befuhr heute Mittag ein 73-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Goldbachstraße in Eschwege. Beim Einparken in eine Parklücke kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge eine Laterne auf einer dortigen Grünfläche. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege. Aufgrund von Gegenverkehr hielt er an und setzte sein Auto zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterstehenden Pkw, der von 73-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:24 Uhr befuhr heute Morgen eine 24-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell