Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl aus Praxis

Am 26.09.25, um 17:13 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in eine Praxis in der Boyneburger Straße in Eschwege. In einem unbemerkten Augenblick begab er sich in den Tresenbereich und entwendete dort eine Geldkassette. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Reifen geplatzt

Am 26.09.25, um 19:04 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Nentershausen mit einem Pkw die L 3248 zwischen Blankenbach und Richelsdorf. In Höhe eines Parkplatzes platzte ein Hinterreifen des Autos, wodurch dieses von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinab fuhr. Am Ende überschlug sich das Auto zweimal, bevor es wieder auf den Reifen zum Stehen kam. Der Fahrer sowie seine Mitfahrerin blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallfluchten

Nachträglich angezeigt wurde eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 24.09.25, 11:00 Uhr und dem 25.09.25, 15:50 Uhr in Hessisch Lichtenau ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Audi A 5 Cabrio entweder auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Am Lohwasser" oder auf dem Parkplatz einer Praxis in der Sudetenstraße angefahren und beschädigt. Der Schaden wurde erst am 26.09.25 bemerkt, da sich die Unfallspuren auf der rechten Fahrzeugseite befanden. Schaden: ca. 4000 EUR.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Poststraße in Hessisch Lichtenau. Dort wurde am 26.09.25, gegen 12:30 Uhr, ein schwarzer VW Multivan im Bereich des linken Außenspiegels angefahren und beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Geldbörsendiebstahl

Am 26.09.25 wurde im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen einer 82-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr, in dem Markt auf. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl des Portmonees, welches sie in der Handtasche aufbewahrt hatte. Neben Bargeld befanden sich noch Ausweisdokumente in der Geldbörse. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Versuchter Einbruch

Am 28.09.25 wurde gegen 00:35 Uhr in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen ein Zeuge durch das Klirren von Scheiben auf einen Einbruch aufmerksam. Er konnte daraufhin noch drei Personen weglaufen sehen, die im jugendlichen Alter waren. Sie waren bekleidet mit Jeans und Hoodie. Zwei waren von europäischen, einer von afrikanischem Phänotyp. Festgestellt werden konnte, dass die Verglasung der Haustür in Höhe des Türschlosses eingeschlagen wurde, um sich so Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses zu verschaffen, bevor man die Flucht ergriff. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 22:40 Uhr, eine 52-Jährige aus Witzenhausen, die mit ihrem Pkw auf der B 451 in der Gemarkung von Hundelshausen unterwegs war. Ca. 250 Meter nach dem Abzweig nach Dohrenbach kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier, das tödlich verletzt wurde. Das Auto, an dem ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

