Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Markise beschädigt

Um 11:59 Uhr befuhr heute Vormittag ein 33-Jähriger aus Volkmarsen mit einem Lkw die Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung des Marktplatzes. Beim Vorbeifahren an einem Geschäft streifte der Lkw mit dem Kastenaufbau eine Korbmarkise, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand.

17.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Morgen in Velmeden ereignete. Gegen 09:45 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Baunatal mit einem Lkw die Witzenhäuser Straße in Richtung Laudenbach. Zu dieser Zeit befuhr eine 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Hausener Straße und wollte nach links auf die Witzenhäuser Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Kreuzungsbereich war bis ca. 10:30 Uhr blockiert.

Um 10:17 Uhr befuhr heute Vormittag ein 47-Jähriger aus Wanfried mit einem Linienbus den Langenhainer Weg in Eschwege und beabsichtigte in die Elsa-Brandström-Straße einzubiegen. Dabei streifte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

