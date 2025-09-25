Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege ermittelt Tatverdächtigen nach Pkw-Diebstählen in Walburg und Rechtebach; Tatverdächtiger mittlerweile in U-Haft

Eschwege (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren Eigentumsdelikten und u.a. auch zum Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen in Walburg und Rechtebach. Bei einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw in Rechtebach wurde eine männliche Person vom Besitzer des betreffenden Wagens dabei ertappt, konnte dann aber zunächst unerkannt flüchten. In der Folge hat das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen, die jetzt zeitnah zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt haben. Mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

>>>Geklautes Auto nach Diebstahl aus Pkw zurückgelassen und geflüchtet

Am frühen Dienstagmorgen ist die Eschweger Polizei nach Waldkappel-Rechtebach gerufen worden, nachdem dort ein Anwohner in der Holunderstraße einen Mann bei einem Diebstahl aus seinem Auto überrascht hatte. Der Täter hatte daraufhin die Flucht ergriffen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen vor Ort herausstellte, hatte der flüchtige Täter am Tatort noch einen Mitsubishi Z 30 zurückgelassen, den er zuvor in Walburg geklaut hatte.

(s. auch PM vom 23.09.2025; 13:12 Uhr)

>>>Zweites geklautes Auto in Hessisch Lichtenau aufgefunden

Etwas später am Dienstagmorgen ist dann noch der Diebstahl eines VW Touran aus Rechtebach gemeldet worden. Die weiteren Ermittlungen der mutmaßlich im Zusammenhang stehenden Taten hat dann das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Kripo Eschwege übernommen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem geklauten VW Touran führten im Laufe des Dienstagabends schließlich zum Auffinden des gestohlenen Kraftfahrzeugs in Hessisch Lichtenau. Durch Auswertung von Spuren und Zeugenhinweisen kamen die Ermittler dann auch zeitnah auf die Spur eines 20-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der bereits in jüngster Vergangenheit durch verschiedene Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war.

>>>Tatverdächtiger beim Amtsgericht in Eschwege vorgeführt; Untersuchungshaft wird angeordnet

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse konnten die Beamten vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität den Tatverdächtigen noch am Dienstagabend im Bereich Hessisch Lichtenau vorläufig festnehmen und in den Gewahrsam der Polizei einliefern.

Am gestrigen Mittwoch ist der Tatverdächtige weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen und am Mittwochnachmittag beim zuständigen Amtsgericht in Eschwege vorgeführt worden. Seitens des Gerichts wurde gegen den 20-Jährigen die Untersuchungshaft aus Gründen der Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr angeordnet. Im Anschluss daran ist der 20-Jährige dann der Justizvollzugsanstalt in Wiesbaden zugeführt worden.

