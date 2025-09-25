Polizei Eschwege

POL-ESW: 84-Jährige umgestoßen

Eschwege (ots)

Um 10:01 Uhr hielt sich gestern Vormittag eine 84-Jährige aus Eschwege auf dem Gehweg in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Höhe der Sparkasse auf. Völlig unvermittelt kam eine ihr unbekannte Frau auf sie zu und schubste sie derart, dass nach hinten fiel. Dabei verletzte sie sich am Hinterkopf und am Ellenbogen, so dass sie in das Krankenhaus gebracht werden musste. Die unbekannte Täterin flüchtete vom Tatort und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 - 60 Jahre alt mit schulterlangen grauen Haaren. Bekleidet war sie mit einem grauen Mantel.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnte die Täterin nicht mehr festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

