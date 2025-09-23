POL-ESW: Pressebericht 23.09.2025 -2

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein Schaden von 800 Euro entstand am Dienstag um 06.40 Uhr, als ein 19-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw ein Reh erfasste. Der junge Mann befuhr zur besagten Uhrzeit die Kreisstraße von Eltmannshausen nach Weidenhausen, als kurz vor dem Abzweig in Richtung Gut Mönchhof das Tier die Fahrbahn kreuzte. Das reh blieb augenscheinlich unverletzt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizeistation Sontra haben aktuell Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Demnach kam es am Dienstmorgen um 09.30 Uhr auf der B 400 bei Unhausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Sattelzug (Zugfahrzeug und Auflieger) und einem entgegenkommenden 7,5 t Lkw. Der Sattelzug war auf der B 400 von der Anschlussstelle der A 4 in Richtung Ulfen unterwegs, in Höhe des Alberbergtunnel (A44 Baustelle) war ein Lkw in der Gegenrichtung unterwegs und kollidierte in einer Rechtskurve mit dem Sattelzug im Bereich der linken Außenspiegel. Der unbekannte Lkw fuhr anschließend ohne anzuhalten davon, der Fahrer des Sattelzuges brachte den Unfall schließlich zur Anzeige. Bei der Kollision gingen an der Sattelzugmaschine und dem Lkw die jeweiligen linken Außenspiegel zu Bruch. Die Polizei in Sontra bittet um Hinweise zu dem verursachenden 7,5 t Lkw unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung; Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen; Polizei sucht Zeugen

In der Oberburgstraße/Philosophenweg haben Unbekannte einen Stromverteilerkasten mit schwarzer und blauer Farbe besprüht, u.a. brachten die Unbekannten ein Hakenkreuz auf. Der Sachschaden wird in dem Fall mit 300 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstag um 08.50 Uhr. Hinweise unter 05542/9304-0.

