Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo in Eschwege ermittelt wegen mehrerer Eigentumsdelikte und bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren Eigentumsdelikten und u.a. auch zum Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen. Bei dem einen Vorfall wurde ein männlicher Täter bei einer Diebstahlshandlung ertappt, konnte dann aber unerkannt flüchten. Die Ermittlungen in dem Gesamtkomplex übernimmt nun das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Eschweger Kripo. Die Beamten bitten hier um Hinweise.

>>> Unbekannter Täter wird bei Diebstahl überrascht und flüchtet

Gegen 02.42 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Polizei in Eschwege über einen Diebstahl aus Pkw informiert, der sich in der Holunderstraße in Waldkappel-Rechtebach zugetragen hatte. Zur besagten Zeit war ein unbekannter männlicher Täter auf einem Privatgrundstück an einem grauen VW Touareg zu Gange gewesen, als der Täter von dem Besitzer zufällig bei der Diebstahlshandlung überrascht wurde. Der Täter konnte aber letztlich unerkannt mit einem geringen 2-stelligen Bargeldbetrag in Richtung Ortsmitte flüchten. Von der Beschreibung her soll es sich bei der flüchtigen Person um einen jungen Mann, südeuropäischer Phänotyp, ca. 170 cm groß und bekleidet mit gelber Jacke gehandelt haben.

>>>Täter lässt geklautes Auto zurück

Bei den Ermittlungen in Rechtebach stießen die Eschweger Beamten dann auf einen im Nahbereich des Tatorts abgestellten blauen Mitsubishi Z 30. Wie sich herausstellte, war das Auto im Laufe der gleichen Nacht in Walburg aus der Straße "Am Bruch" geklaut worden. Zuvor war es dem Täter hier offenbar gelungen, den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel sowie noch weitere Schlüssel und einen 2-stelligen Bargeldbetrag aus einem Einfamilienhaus in Walburg zu klauen.

>>>Weiterer Autodiebstahl aus Rechtebach gemeldet

Am Dienstagmorgen wurde dann noch ein weiterer Autodiebstahl aus Rechtebach gemeldet. Gegen 07.33 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Schlehenweg, dass sein roter VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-TG 57 über Nacht geklaut worden sei. In diesem Fall hatten die Täter sich einen Fahrzeugschlüssel des VW offenbar aus einem dort abgestellten Wohnanhänger angeeignet und konnten im Anschluss den VW Touran entwenden.

>>>Hinweise

Die Beamten vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität bitten in den genannten Fällen, bei denen ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen ist, um Hinweise unter 05651/925-0.

Darüber hinaus weisen die Ermittler aus gegebener Veranlassung daraufhin, dass insbesondere Besitzer von Kraftfahrzeugen nach Möglichkeit die vorhandenen Verschluss- und Sicherungsmöglichkeiten bei abgestellten Pkw, Fahrzeugen o.ä. nutzen und keine Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug gelagert werden sollten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell