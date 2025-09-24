Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl aus Traktor

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung zu einer Biogasanlage in der Döringsdorfer Straße in Wanfried. Dort begaben sich der oder die Täter zu einem Traktor und entwendeten aus diesem einen Terminal, bestehend aus GPS-Sender und Bildschirm. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr am heutigen Morgen. Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht versuchten in eine Arztpraxis in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege einzubrechen. An der Tür waren entsprechende Hebelspuren festzustellen. Ein Eindringen gelang nicht, so dass es beim Sachschaden an der Tür blieb.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

