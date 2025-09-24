Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.09.25

Eschwege (ots)

Unfall auf Parkplatz

Um 16:36 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 27-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf den Parkplatz des Rewe-Marktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 65-jähriger Eschweger mit seinem Pkw aus einer Parklücke rückwärts auszufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos, an denen Sachschaden entstand.

Auf einem Parkplatz im Kirchweg in Bad Sooden-Allendorf touchierte gestern Nachmittag, um 15:20 Uhr, eine 37-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Peugeot. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 23:30 Uhr befuhr gestern Abend ein Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die B 250 in der Gemarkung von Altenburschla. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Heute Morgen, um 05:25 Uhr, ereignete sich ein Wildunfall auf der L 3424 zwischen Neuerode und Hitzelrode. Dabei wurde ein Dachs von dem Pkw eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst und tödlich verletzt. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:22 Uhr wurde ein 71-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Niederhoner Straße in Eschwege durch die Polizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs war, was ein Test mit ca. einem Promille bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl von Geldbörse

Um 10:00 Uhr wurde gestern Vormittag einer 64-Jährigen Kundin aus Eschwege im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege die Geldbörse entwendet. Die Geldbörse befand sich in einer Einkaufstasche, wo sie in einem unbeobachteten Moment durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Dokumente in dem Portemonnaie. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall auf Baustellenzufahrt

Um 18:14 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-Jähriger aus Bawinkel mit einem Pkw eine Baustellenzufahrt "Südlink" in der Gemarkung von Netra. Beim Rangieren kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26-Jährigen aus Bottrop, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Bei beiden Autos handelt es sich um Baustellenfahrzeuge.

Mit Auto aufgesetzt

Um 21:22 Uhr befuhr gestern Abend ein 36-Jähriger aus Duisburg mit einem Pkw die Danziger Straße in Datterode. Im Bereich einer Gabelung fuhr er links und setzte mit dem Auto im Bereich der Steigung auf. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Wildunfall

Um 19:51 Uhr befuhr gestern Abend ein 39-Jähriger aus Eisenach mit einem Pkw die L 3247 in Richtung Altefeld. In der Gemarkung von Lüderbach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

