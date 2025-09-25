PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall auf Parkplatz

Um 10:00 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus Eschwege beim Aussteigen aus seinem Auto einen geparkten Pkw Renault, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege.

Unfall beim Abbiegen

Um 09:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 30-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege. Ihm entgegen kam der Pkw eines 81-Jährigen aus Bad Hersfeld, der nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligte machen hinsichtlich der "ausreichenden Distanz" zwischen den Fahrzeugen unterschiedliche Angaben; letztendlich kam es zu einen leichten Zusammenstoß beider Autos mit einem Gesamtschaden von ca. 750 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 13:15 Uhr und 15:50 Uhr ereignete sich am gestrigen Mittwoch in der Wallgasse in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Skoda auf der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Haustür

Um 14:00 Uhr wurde gestern Nachmittag die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße in Eschwege durch einen unbekannten Täter beschädigt, indem dieser gegen die Tür trat. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 15-16 Jahre alten Jugendlichen mit blonden lockigen Haaren handeln. Dieser trug einen beigefarbenen Hoodie sowie eine schwarze Hose. Der Sachschaden an der Haustür wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Rangieren

Um 19:19 Uhr rangierte gestern Abend ein 54-Jähriger aus Tadschikistan mit einem Sattelzug in der Straße "Brodberg" in Sontra auf einem Parkplatz. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Sattelzug, der auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Wildunfälle

Mit einem Dachs kollidierte gestern Nachmittag, um 14:30 Uhr, eine 45-Jährige aus Eschwege, die mit ihrem Pkw auf der L 3247 zwischen Netra und Altefeld unterwegs war. Der Dachs überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Auf der B 400 - zwischen Breitau und Krauthausen - kam es gestern Abend, um 20:24 Uhr, zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Transporter eines 60-Jährigen aus Dransfeld erfasst wurde. Das Reh lief anschließend weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw

Um 18:46 Uhr befuhr gestern Abend ein 64-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen. Auf Höhe der Hausnummer 27 kreuzte ein 12-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Straße und kollidierte dabei mit dem Auto, wodurch die Fahrertür leicht beschädigt wurde. In der Folge stürzte der 12-Jährige mit dem Rad, blieb aber nach eigenen Angaben unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

