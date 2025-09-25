Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand

Eschwege (ots)

Um 18:17 Uhr wurde gestern Abend ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Heiligenstädter Straße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Am Einsatzort stellte sich für die alarmierte Feuerwehr aus Bad Sooden-Allendorf heraus, dass es auf der Rückseite des Hauses zum Brandausbruch kam. Von dem Bereich nahe der Terrasse breitete sich das Feuer über die Hauswand auf den Dachstuhl aus. Die eingesetzte Feuerwehr hatte das Feuer bereits um 18:48 Uhr gelöscht. Durch die Hitze wurde auch das Küchenfenster sowie die Küche in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf ca. 50.000 EUR geschätzt, verletzt wurde niemand.

Eine technische Ursache ist nicht auszuschließen, diesbezüglich hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell