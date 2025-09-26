Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 05:25 befuhr heute Morgen ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die L 3334 zwischen Rodebach und Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:30 Uhr, ein 19-Jähriger aus Leipzig, der mit einem Pkw auf der B 249 zwischen Frieda und Schwebda unterwegs war. Das Reh erlag seinen Verletzungen; an dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Versuchter Einbruch in Metzgerei

Zwischen dem 24.09.25, 14:45 Uhr und dem 25.09.25, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Goldbachstraße in Eschwege einzubrechen, worauf mehrere Hebelspuren an der Eingangstür hinweisen. Ein Eindringen gelang nicht, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR bleib. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Spind aufgebrochen

Am gestrigen Donnerstag wurde im Hallenbad in Hessisch Lichtenau ein Spind durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus diesem wurde dann das Bargeld aus einem Portemonnaie entnommen, das Portemonnaie wieder in den Spind zurückgelegt. Die Tat ereignete sich zwischen 15:55 Uhr und 16:45 Uhr. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 11.09.25 und dem 25.09.25 wurde in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen das amtliche Kennzeichen (Wiz-Z 223) von einem dort abgestellten Wohnwagen abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell