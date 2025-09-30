Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.09.25

Eschwege (ots)

Mauer touchiert

Um 14:15 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 58-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw in der Straße "Holländischer Ring" in Reichensachsen aus. Dabei übersah sie die Grundstücksmauer und touchierte diese mit dem Auto. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen 09:30 Uhr und 15:20 Uhr ereignete sich am gestrigen Montag im Langenhainer Weg in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines geparkten Opel Astra angefahren und beschädigt. Der Verursacher war in Richtung Langenhain unterwegs. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Schützengraben in Eschwege angezeigt. Dort wurde am gestrigen Montag zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ebenfalls der linke Außenspiegel eines Pkw Renault angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße "Hainertor" in Herleshausen setzte gestern Vormittag ein 75-Jähriger aus Krauthausen seinen Pkw zurück. Dabei übersah er die am Fahrbahnrand stehenden Poller und fuhr mit dem Auto dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Körperverletzung

Am gestrigen Abend (18:35 Uhr) hielten sich mehrere Personen unterschiedlicher Nationalitäten auf dem Sport- und Spielplatzgelände an der "Breitwiese" in Sontra auf. Während eines Fußballspiels gerieten einige Kinder / Jugendliche in Streit und in dessen Verlauf kamen auch zwei Väter und andere Jugendliche hinzu, um die Streitereien zu schlichten. Dies mündete dann jedoch darin, dass einige der Beteiligten geschlagen und entsprechend leicht verletzt wurden. Die genauen Abläufe sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen, auch erfolgte eine Gegenanzeigen der Beteiligten. Einer der Väter wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Wildunfall

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen eine 40-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 22 zwischen Renda und Netra. Kurz nach dem Ortsausgang von Netra lief ein Reh über die Kreisstraße und wurde von dem Auto erfasst. Das Tier lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Um 11:30 Uhr wurde gestern Vormittag festgestellt, dass auf einer Hauswand in der Straße "Marktgasse" in Witzenhausen ein "Hakenkreuz" mit schwarzer Farbe aufgesprüht wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

