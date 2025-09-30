PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mauer touchiert

Um 14:15 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 58-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw in der Straße "Holländischer Ring" in Reichensachsen aus. Dabei übersah sie die Grundstücksmauer und touchierte diese mit dem Auto. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen 09:30 Uhr und 15:20 Uhr ereignete sich am gestrigen Montag im Langenhainer Weg in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines geparkten Opel Astra angefahren und beschädigt. Der Verursacher war in Richtung Langenhain unterwegs. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Schützengraben in Eschwege angezeigt. Dort wurde am gestrigen Montag zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ebenfalls der linke Außenspiegel eines Pkw Renault angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße "Hainertor" in Herleshausen setzte gestern Vormittag ein 75-Jähriger aus Krauthausen seinen Pkw zurück. Dabei übersah er die am Fahrbahnrand stehenden Poller und fuhr mit dem Auto dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Körperverletzung

Am gestrigen Abend (18:35 Uhr) hielten sich mehrere Personen unterschiedlicher Nationalitäten auf dem Sport- und Spielplatzgelände an der "Breitwiese" in Sontra auf. Während eines Fußballspiels gerieten einige Kinder / Jugendliche in Streit und in dessen Verlauf kamen auch zwei Väter und andere Jugendliche hinzu, um die Streitereien zu schlichten. Dies mündete dann jedoch darin, dass einige der Beteiligten geschlagen und entsprechend leicht verletzt wurden. Die genauen Abläufe sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen, auch erfolgte eine Gegenanzeigen der Beteiligten. Einer der Väter wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Wildunfall

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen eine 40-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 22 zwischen Renda und Netra. Kurz nach dem Ortsausgang von Netra lief ein Reh über die Kreisstraße und wurde von dem Auto erfasst. Das Tier lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Um 11:30 Uhr wurde gestern Vormittag festgestellt, dass auf einer Hauswand in der Straße "Marktgasse" in Witzenhausen ein "Hakenkreuz" mit schwarzer Farbe aufgesprüht wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:10

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Laterne touchiert Um 13:00 Uhr befuhr heute Mittag ein 73-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Goldbachstraße in Eschwege. Beim Einparken in eine Parklücke kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge eine Laterne auf einer dortigen Grünfläche. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Unfall beim Zurücksetzen Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Vor ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 29.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebstahl aus Praxis Am 26.09.25, um 17:13 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in eine Praxis in der Boyneburger Straße in Eschwege. In einem unbemerkten Augenblick begab er sich in den Tresenbereich und entwendete dort eine Geldkassette. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250. Polizei Sontra Reifen geplatzt Am 26.09.25, um 19:04 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Nentershausen mit ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:16

    POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle Um 05:25 befuhr heute Morgen ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die L 3334 zwischen Rodebach und Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:30 Uhr, ein 19-Jähriger aus Leipzig, der mit einem Pkw auf der B 249 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren